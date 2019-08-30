«УкраинаПораДомой»

30 августа 2019     20
«УкраинаПораДомой»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выступила с идеей запустить хештег #УкраинаПораДомой. По ее мнению, Украина может вновь встать на путь развития только при интеграции с Россией. Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ.

Так Гридичина отреагировала на выступление Владимира Зеленского перед депутатами Верховной рады.

В послании он озвучил основные задачи внешней и внутренней политики страны. Он заявил, что парламенту необходимо укрепить оборону государства, а также принять необходимые меры для завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма».

«Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой — предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям. Настало время стать на путь интеграции с Россией», — сказала Гридчина в интервью РИА «Новости».

По ее словам, это верный путь для Украины вернуть себе статус развивающейся и цивилизованной страны.

 


Пятница, 30 августа 2019 г. 50

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Медики Севастополя обсудили с ветеранами вопросы здравоохранения
Медики Севастополя обсудили с ветеранами вопросы здравоохранения

Вопросы развития гериатрической помощи в Севастополе обсудили с ветеранами и.о. заместителя губернатора Иван Кусов и руководители департамента здравоохранения. Стационарную помощь пациентам по …


Единая городская карта Севастополя борется за звание лучшего проекта
Единая городская карта Севастополя борется за звание лучшего проекта

Севастополь представит на конкурсе «ПРОФ-IT» два проекта: «Единая городская карта Севастополя (ЕГКС)» – за него можно проголосовать в номинации «Народное …


Часть Балаклавы на 4 часа останется без воды
Часть Балаклавы на 4 часа останется без воды

Предприятие «Водоканал» сегодня проводит аварийные работы на сетях городского водопровода и внутридомовых сетях. С 11  и примерно до 15 часов …


В Севастополе продолжат подготовку экипажей морских судов
В Севастополе продолжат подготовку экипажей морских судов

Соглашение между Министерством транспорта России и Севастопольским государственным университетом продлено еще на год. Документ позволяет выпускникам вуза получать квалификационные документы …


СМИ: ЦСКА и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
СМИ: ЦСКА и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко

10:38 Российский нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко в шаге от перехода в московский ЦСКА. @fkmladaboleslav Twitter Как сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты