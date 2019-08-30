«УкраинаПораДомой»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выступила с идеей запустить хештег #УкраинаПораДомой. По ее мнению, Украина может вновь встать на путь развития только при интеграции с Россией. Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ.

Так Гридичина отреагировала на выступление Владимира Зеленского перед депутатами Верховной рады.

В послании он озвучил основные задачи внешней и внутренней политики страны. Он заявил, что парламенту необходимо укрепить оборону государства, а также принять необходимые меры для завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма».

«Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой — предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям. Настало время стать на путь интеграции с Россией», — сказала Гридчина в интервью РИА «Новости».

По ее словам, это верный путь для Украины вернуть себе статус развивающейся и цивилизованной страны.





Пятница, 30 августа 2019 г. 50

Источник: Портал Информер