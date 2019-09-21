Украина закроет пункт пропуска автомобилей на границе с Крымом

21 сентября 2019     16
Украина закроет пункт пропуска автомобилей на границе с Крымом

Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы страны сообщает о том, что Украина намерена частично закрыть пункт пропуска “Каланчак”, находящийся на границе с Крымом.

“На КПП “Каланчак” с 8 утра 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все автомобили будут направлены в пункт пропуска “Чаплынка”, где оформление будет осуществляться в штатном режиме. В КПП “Чонгар” пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства”, — сообщают украинские пограничники.

На Украине приступили к ремонтным работам в пунктах пропуска “Чонгар” и “Каланчак”. 


Суббота, 21 сентября 2019 г. 1315

Источник: Портал Информер

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