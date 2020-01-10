Украина намерена получить от России 7 млрд долларов

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил планы Украины подать новые иски против России с требованием выплаты компенсации за потерянные активы в Крыму – Киев надеется уже в 2020-2021 годах получить от Москвы около 7 миллиардов долларов.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», – сказал Витренко в интервью украинскому изданию «Лига».

Он также выразил надежду, что решение суда в Гааге «будет в конце 2020 или 2021 году».

Напомним, что комментируя заключения нового газового соглашения между Россией и Украиной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.

«$2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России», – сказал Козак в эфире телеканала «Россия».

После воссоединения Крыма с Россией все буровые вышки крымской компании «Черноморнефтегаз» были взяты под контроль российскими военными. Киев считает буровые платформы своей собственностью и грозит России международным судом.







Пятница, 10 января 2020 г. 548

Источник: Портал Информер