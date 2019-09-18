Украина не хочет принимать закон об особом статусе Донбасса

18 сентября 2019     18
Украина не хочет принимать закон об особом статусе Донбасса

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, саммит должен был пройти 17 сентября, и Владимир Зеленский был готов его провести.

«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — подчеркнул министр в ходе совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

Он отметил, что, в свою очередь, французская и немецкая делегации были готовы к встрече.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В Кремле уже прокомментировали информацию о срыве встречи.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.


Среда, 18 сентября 2019 г. 310

Источник: Портал Информер

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