Украина не хочет принимать закон об особом статусе Донбасса

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, саммит должен был пройти 17 сентября, и Владимир Зеленский был готов его провести.

«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — подчеркнул министр в ходе совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

Он отметил, что, в свою очередь, французская и немецкая делегации были готовы к встрече.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В Кремле уже прокомментировали информацию о срыве встречи.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.





Среда, 18 сентября 2019 г. 310

Источник: Портал Информер