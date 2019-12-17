Украина отменяет особый статус Севастополя

17 декабря 2019     14
Украина отменяет особый статус Севастополя

Власти Украины отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в Конституции страны. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

По его словам, Киев не видит необходимости в особом правовом режиме города.

«В условиях оккупации части территории Украины следует быть осмотрительным. Какие-либо решения должны быть объяснены.

Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его деоккупации», — заявил Яременко.

Он считает, что для особого статуса Севастополя нет другой причины, кроме той, что это – «город русской славы (…), а именно — главная база Черноморского флота РФ».

Однако, по мнению Яременко, этот аргумент утратил значение для Украины в момент выхода России из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму.

При этом аргументы, касающиеся экономики или администрирования и управления городом, он назвал «крайне неубедительными»



Вторник, 17 декабря 2019 г. 1736

Источник: Портал Информер

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