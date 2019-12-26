Украина официально признала существование Крымского моста

26 декабря 2019     27
Украина официально признала существование Крымского моста

Украина официально признала существование Крымского моста, по которому ходят реальные поезда. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он прокомментировал возбуждение уголовного дела т.н. «прокуратурой Автономной Республики Крым» по факту прихода в Крым первого пассажирского поезда с континента.«Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях «Мосфильма», по нему ездят реальные поезда», – заявил Аксёнов.

Он напомнил, что все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, «сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе».

Аксенов также отметил, что Киев и Брюссель преследуют одну и ту же цель – нанести наибольший вред крымчанам.«А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами», – резюмировал Аксёнов.

Напомним, что ранее т.н. «прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым» возбудила уголовное дело за якобы незаконное пересечение госграницы Украины пассажирским поездом «Таврия», который проследовал по маршруту Санкт-Петербург–Севастополь. 



Четверг, 26 декабря 2019 г. 944

Источник: Портал Информер

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