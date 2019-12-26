Украина официально признала существование Крымского моста

Украина официально признала существование Крымского моста, по которому ходят реальные поезда. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он прокомментировал возбуждение уголовного дела т.н. «прокуратурой Автономной Республики Крым» по факту прихода в Крым первого пассажирского поезда с континента.«Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях «Мосфильма», по нему ездят реальные поезда», – заявил Аксёнов.

Он напомнил, что все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, «сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе».

Аксенов также отметил, что Киев и Брюссель преследуют одну и ту же цель – нанести наибольший вред крымчанам.«А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами», – резюмировал Аксёнов.

Напомним, что ранее т.н. «прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым» возбудила уголовное дело за якобы незаконное пересечение госграницы Украины пассажирским поездом «Таврия», который проследовал по маршруту Санкт-Петербург–Севастополь.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 944

Источник: Портал Информер