Украина потребовала вернуть военные корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе

4 ноября 2019     18
Украина потребовала вернуть военные корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе

МИД Украины направило ноту в адрес МИД РФ с просьбой сообщить место и время передачи военных кораблей, задержанных российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе. Об этом журналистам заявил глава МИДа Украины Вадим Пристайко.

“Министерство иностранных дел направило ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли”, – сообщил Пристайко.

По его словам, украинские военные готовы “прибыть в любую точку и забрать корабли”. Пристайко добавил, что украинская сторона хотела бы удостовериться, что на корпусах кораблей не осталось следов обстрела.

Глава украинского МИД предположил, что задержка с передачей связана с тем, что корабли “ремонтируют”, чтобы “сокрыть эти следы”.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 221

Источник: Портал Информер

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