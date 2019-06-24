Украина продолжает угрожать безопасности Крыма

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил о сохранении угрозы безопасности со стороны Украины на приграничных участках в Крыму и Ростовской области. Об этом он сказал 24 июня на заседании совета в Ростове-на-Дону.



Владимир Устинов

«Наиболее напряженными направлениями являются акватории Черного и Азовского морей, участки сухопутной границы с Украиной на территории Ростовской области и Республики Крым. Именно здесь формируются предпосылки возникновения угроз безопасности РФ в пограничной сфере», – сказал Устинов.

Напомним, что ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев неоднократно заявлял об агрессивных шагах, предпринимаемых Украиной в отношении Крыма: формировании экстремистских организаций на границе, диверсионной деятельности на полуострове.