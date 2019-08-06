Украина пытается закрыть канадский кинотеатр в Крыму

Украинские дипломаты взывают к руководству канадского бренда киноиндустрии IMAX и властям Канады, требуя закрыть кинотеатр Сатурн IMAX в Ялте.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в комментарии украинским журналистам пояснил, что «в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра Сатурн IMAX», посольство Украины уже связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с представительством компании IMAX в Торонто.

«Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах.

Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни.

Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко», — заявил Шевченко.





Вторник, 6 августа 2019 г. 89

Источник: Портал Информер