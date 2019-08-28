Украина снова хочет судиться с Россией

Украинская компания «Укрэнерго» передала требования в споре с Россией об утраченных активах в Крыму в Арбитражный суд. Об этом говорится на сайте компании.

«Укрэнерго» сообщила, что требует компенсации от российской стороны из-за нарушения последней соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций, заключенного еще в 1998 году. В требования также входит компенсация ущерба в связи потерей компанией активов в Крыму.

В компании напомнили, что официальные письменные сообщения о споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций были вручены российской стороне еще в апреле 2018 года.

Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров, однако в Москве ответа не дали, заявили в «Укрэнерго».

Следующим шагом в споре станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения претензий украинской стороны.

Напомним, что в 2018 году Гаагский арбитраж постановил взыскать 159 миллионов долларов в пользу украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму.

Затем тот же суд принял аналогичные решения в пользу украинских компаний «Нафтогаз» и «Укрнафта», которые также обжаловали потерю своих активов с вхождением полуострова в состав России.





Среда, 28 августа 2019 г. 341

Источник: Портал Информер