Украина становится государством-пиратом (ВИДЕО)

В МИД России прокомментировали задержание российского танкера сотрудниками СБУ. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море.

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Источник добавил, что в данный момент в Москве выясняют детали произошедшего. Как только ситуация станет ясна, российское государство определится с дальнейшими действиями.

Задержание российского танкера также прокомментировали и в Крыму.

По словам члена Совета Федерации Ольги Ковитиди, произошедшее — это попытка сделать российских моряков предметом политического торга.

«Украинская сторона обязана освободить наших моряков. Потому что их действия свидетельствуют о том, что Украина становится государством-пиратом. Продолжая идти по пути политического торга и пытаясь обратить наших моряков в предмет торга, Украина нарушает нормы международного права. Уверена, что международная морская организация, которая занимается вопросами обеспечения мореплавания, должна дать этому надлежащую оценку», – сказала Ковитиди.