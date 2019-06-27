Украинец не поверил своим глазам, когда получил свою первую зарплату в России

27 июня 2019     33
Украинец не поверил своим глазам, когда получил свою первую зарплату в России

Вопреки антироссийской пропаганде украинцы продолжают всё также посещать РФ.

Многие объясняют это желанием подзаработать, поскольку на Украине в текущих условиях это сделать просто невозможно. В итоге частенько заробитчане рассказывают россиянам, как именно они живут в своей стране и что им там не нравится.

Один из таких приезжих по имени Вячеслав также поделился своей историей. Мужчина приехал в РФ из Хмельницкой области, чтобы найти хорошую работу в столице.

Как и многие другие мигранты он устроился работать на стройку, на которой трудились и местные граждане. По вечерам они любили слушать истории украинца о его жизни на Украине.

По словам Вячеслава, украинцы покидают страну не от хорошей жизни. Лично у него там были серьезные проблемы с работой. Заработанного едва хватало на самое основное, поэтому он и захотел уехать. 

Мужчина остался крайне недоволен украинской властью, а также процветающей там коррупцией и равнодушием к простым людям.

Он отмечает, что там уже давно нет единой украинской нации. Местные регионы стали сильно разобщены, поэтому между людьми растет недопонимание. По словам приезжего, особенно это наблюдается в центре, которому нет никакого дела до регионов. Многим украинцам надоело слушать сказки киевских властей, которые постоянно говорят о единстве народа.

В Москве заробитчанин не мог поверить своим глазам, когда получил свою первую зарплату. Заработанного ему хватило не только на нормальную жизнь на новом месте, но также удалось отослать часть денег домой. Ранее он даже мечтать не мог о том, что будет распоряжаться такими средствами каждый месяц.

Мужчина откровенно признается, что РФ просто завоевала его сердце. Теперь он всё чаще думает о том, чтобы переехать сюда насовсем. Сейчас он ищет разные варианты для этого, так как дома у него осталась семья. Мужчина также не хочет оставаться больше в стране, которая не заботится о будущем своего народа.

Источник: Портал Информер

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