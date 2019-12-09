Украинская активистка разделась перед Елисейским дворцом (ВИДЕО)

9 декабря 2019     21
Украинская активистка разделась перед Елисейским дворцом (ВИДЕО)

Активистки движения Femen разделись возле Елисейского дворца, где менее чем через два часа начнётся встреча лидеров стран нормандской четверки.

«Stop Putin’s war!» (Остановите войну Путина!) — кричала полуобнажённая девушка с украинскими флагами на руках, которую заботливо укрывал от любопытных взглядов французский правоохранитель.

После того, как к нему подоспела подмога в лице нескольких коллег, нарушительницу порядка быстро скрутили и увели. Другой любительнице обнажаться даже не удалось выскочить на перекрытую улицу.



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 56

Источник: Портал Информер

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