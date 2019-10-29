Украинская власть решила признать документы, выданные в ДНР и ЛНР

29 октября 2019     9
Украинская власть решила признать документы, выданные в ДНР и ЛНР

Власти Украины приняли решение о признании некоторых видов документов, которые выдают Донецкая и Луганская народные республики. В конце октября информация об этом была опубликована на официальном сайте украинского Министерства юстиции.

Таким образом, Украина признает свидетельства о рождении и смерти, полученные жителями неподконтрольных Киеву ЛНР и ДНР. Правда, сначала специально созданная комиссия будет определять, действительно ли эти документы подлинные.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, на такой шаг им пришлось пойти, чтобы были соблюдены все положения Конституции страны. При этом представители ведомства подчеркнули, что данные нововведения вовсе не означают готовность Киева официально признать ЛДНР и их независимость от Украины.

Стоит также отметить, что еще в начале октября представители Еврокомиссии сообщили о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, желающие получить шенгенскую визу, должны обращаться для этого в консульства европейских стран, расположенные на территории Украины. При этом речь идет даже о тех случаях, когда гражданин имеет при себе лишь паспорт ЛНР или ДНР.

В то же время ранее МВД РФ объявило о том, что жители ЛДНР могут получить российские загранпаспорта даже в том случае, если у них нет регистрации на территории России.



Вторник, 29 октября 2019 г. 288

Источник: Портал Информер

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