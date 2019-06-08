Украинская ПВО угрожает Крыму?

По беспилотным самолетам-мишеням стреляли комплексы С-124, С-200, С-300, «Куб» и «Бук», а также некоторые корабли ВМФ. 4 октября «отстрелялся» расчет украинского С-200, расположенного на мысе Опук.



Оператор комплекса ПВО, вероятнее всего, нервничал из-за присутствия на учениях иностранных гостей и не произвел оценку дальности до цели, в результате чего неверно идентифицировал мирный гражданский борт как мишень.

Произошедшая трагедия была результатом ошибки. Однако в наши дни нечто подобное может повториться уже как следствие злого умысла.

Во-первых, Киев принял решение вернуть в эксплуатацию те самые, уже списанные, комплексы С-200. В утиль С-200 В «Вега» должны были пойти еще в 2013 году, но КБ «Южное» взялось вернуть их в строй. В зависимости от модификаций эти ракеты могут сбивать цели на расстояние до 240 километров.

Во-вторых, Украина открыла военный полигон Ягорлык в непосредственной близости от Крыма, где с прошлого года начала проверять боеготовность своих систем ПВО. До конца 2019 года запланированы еще минимум три стрельбы. В радиусе действия С-200 с полигона окажутся Евпатория и Джанкой.

Украинский эксперт Сергей Згурец многозначительно намекает:

Сегодня в Минобороны не исключают, что “двухсотка” еще пощиплет нервы российским воздушным командным пунктам и пилотам самолетов с боевой нагрузкой. И действительно, Минобороны РФ в ответ приказало пилотам военных вертолетов 39-го вертолетного полка, дислоцированного под Джанкоем, летать только со включенными станциями радиоэлектронного подавления «Витебск». Данные системы РЭБ автоматически определяют вражеские РЛС и окружают летательный аппарат «защитным куполом» из множества ложных целей. Те правдоподобно двигаются и переговариваются между собой, что вынуждает систему ПВО тратить в сухую боезапас.

По имеющимся данным, Минобороны РФ приняло решение упредить возможные провокации против российской боевой авиации:

Не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере Крыма.Эта предусмотрительность радует. Но получается так, что на границе нашей страны появился очередной источник перманентной напряженности, на который придется постоянно оглядываться.