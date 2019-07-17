Украинские власти пугают своих сограждан допросами и пытками в Крыму

17 июля 2019     20
Украинские власти пугают своих сограждан допросами и пытками в Крыму

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк назвал очередным вбросом заявление киевских властей о дополнительных проверках и допросах украинцев, желающих въехать на полуостров. Об этом пишут РИА Новости.

“С каждым годом увеличивается количество туристов со стороны Украины в Крым, что в том числе подтверждают представители украинской власти. Если бы этим гражданам были доставлены какие-то неудобства, если бы их обижали, оскорбляли и начали таскать на допросы, то с каждым годом число желающих приехать в Крым уменьшалось бы. Поэтому заявление украинской полиции — не более чем информационный вброс, очередная политическая утка и запугивание, чтобы хоть как-то сдержать наплыв украинских туристов в Крым”, — заявил Черняк.

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Он также указал, что сами украинцы в своих соцсетях оставляют позитивные отзывы после прохождения государственной границы РФ. Черняк заверил, что российские пограничники и таможенники ведут одинаковый штатный пограничный контроль в отношении всех граждан, независимо от гражданства.

“Все проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях. Украинские туристы едут в Крым, несмотря на то, что их власти пугают уголовными статьями и преследованиями, а теперь еще решили попугать нашими спецслужбами и допросам”, — добавил Алексей Черняк.

Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин призвал украинцев воздержаться от поездок в Крым.

По его словам, ежедневно границу с полуостровом пересекают от 8 до 10 тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб.

Аброськин утверждает, что проверки российскими спецслужбами и пограничниками украинских граждан длятся часами, а затем большую часть отправляют на допросы.

 

 

Источник: Портал Информер

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