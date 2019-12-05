Украинские власти собираются расширить телевещание на Крым

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассчитывает, что в 2020 году 80% территории Крыма покроют украинским радиовещанием. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

«У нас запланирован второй шаг в 2020 году. Мы планируем увеличить количество радиостанций на средних волнах. Рассматриваются варианты вещание с Луча, Чаплинки, все возможности для этого есть. Хотим вернуть вещание Украинского радио, которое исчезло в 2019 году из-за финансовых трудностей», – сказал Костинский.

Он подчеркнул, что задача на 2020 год – обеспечить охват сигналом больше, чем 1,6 млн жителей Крыма.

«Но уже сигналом не только одной, а двух или даже трех радиостанций. Увеличивая количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне, мы обеспечим привлекательность этого диапазона, эффективность его слушания в Крыму», – уточнил член Нацсовета.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 39

Источник: Портал Информер