Украинские власти утверждают об исправности авиалайнера, потерпевшего крушение в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737-800, разбившийся в Иране, прошел последнее плановое техническое обслуживание за два дня до катастрофы. Об этом говорится в заявлении украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Facebook.

Уточняется, что лайнер был куплен у производителя в 2016 году и был получен напрямую с завода. Также отмечается, что пилоты имели большой стаж управления такими самолетами и в МАУ не рассматривают ошибку пилотирования как вероятную причину крушения.

В авиакомпании добавили, что приостановили полеты своих самолетов в Тегеран на неопределенный срок.

Также стало известно, что посольство Украины в Иране изменило свое сообщение о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране на своем сайте и в Facebook.

Изменения коснулись той части сообщения, в которой говорилось о возможных причинах аварии. В изначальной версии указывалось, что теракт как версия произошедшего исключается, крушение самолета произошло по техническим причинам.

В новой редакции заявления посольство объявило, что причины ЧП расследует специальная комиссия, а все версии катастрофы, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Владимир Зеленский в связи с катастрофой поручил провести проверку летной пригодности всех самолетов гражданской авиации страны.

Жертвами крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет рухнул утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана.







Среда, 8 января 2020 г. 268

Источник: Портал Информер