Украинские дипломаты предлагали США открыть консульство в Симферополе

Вашингтон планировал разместить дипломатическое представительство США в Крыму при президенте Украины Викторе Ющенко (2005 по 2010 года).

Об этом в эфире интернет-телеканала UkrLife рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

По его словам, обсуждение проходило в 2008 году, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО. Политик поделился, что позже он встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс.

По итогу встречи была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, которая предусматривала возможность расширения присутствия США в Крыму.

«Мы этот пункт очень долго обсуждали — о создании в Симферополе, в Крыму почетного или какого-то дипломатического присутствия США», — отметил Хандогий.

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что вел переговоры по этому вопросу с послом на Украине Уильямом Тейлором.

Но, как отмечают украинские дипломаты, американцы не захотели реализовывать этот сценарий.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 1824

Источник: Портал Информер