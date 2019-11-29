Украинские дипломаты предлагали США открыть консульство в Симферополе

Вашингтон планировал разместить дипломатическое представительство США в Крыму при президенте Украины Викторе Ющенко (2005 по 2010 года).
Об этом в эфире интернет-телеканала UkrLife рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.
По его словам, обсуждение проходило в 2008 году, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО. Политик поделился, что позже он встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс.
По итогу встречи была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, которая предусматривала возможность расширения присутствия США в Крыму.
«Мы этот пункт очень долго обсуждали — о создании в Симферополе, в Крыму почетного или какого-то дипломатического присутствия США», — отметил Хандогий.
Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что вел переговоры по этому вопросу с послом на Украине Уильямом Тейлором.
Но, как отмечают украинские дипломаты, американцы не захотели реализовывать этот сценарий.
Пятница, 29 ноября 2019 г. 1824
Источник: Портал Информер