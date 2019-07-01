Украинские политики решили даровать Донбассу русский язык

Русский язык в Донецке и Луганске может стать региональным, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан. Он назвал главное условие для этого в интервью изданию «РБК-Украина».

«Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский. При условии, что после этого они — территория Украины», — сказал он.

На вопрос о том, не проще ли сделать русский вторым государственным, Богдан ответил «нет».

«Я сам со Львова, у меня же там бандеровцы, я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», — сказал он.