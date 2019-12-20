Украинские силовики пришли в гости к Порошенко

20 декабря 2019     13
Украинские силовики пришли в гости к Порошенко

20 декабря сотрудники Госбюро расследований совместно с оперативниками СБУ нагрянули с обысками спортивный клуб «5 элемент», принадлежащий Петру Порошенко, а также в офис его политической партии «Европейская солидарность». Об этом сообщили соратники и противники экс-президента Украины.

Киевский бизнесмен Гарик Корогодский на своей странице в соцсети сообщил, что люди в масках, представившиеся сотрудниками СБ Украины, вошли в здание спортклуба.

«Налёт СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент. Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но — проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно, … с ним. Но точно также пришли в наш офис в 15-м году. Помнится, наш Рома охранник двоих о….», — сообщил Корогодский, который почему-то занимается в клубе Порошенко, несмотря на свою большую нелюбовь к нему.

 

Украинский юрист Андрей Портнов, инициировавший открытие нескольких уголовных дел на Петра Порошенко, оперативно отреагировал на происходящее.

«Друзья, не волнуйтесь по поводу событий возле Киевского спортклуба Порошенко «5 элемент». Это не по поводу спорта обыск. Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи «Кузни на Рыбальском»», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

 

Об обысках в офисе политсилы бывшего президента «Незалежной» сообщил в соцсети экс-советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

«ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии «Европейская Солидарность» провести. Ну, не в офисе — рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид», — рассказал Бирюков.

Он также подтвердил появившуюся ранее информацию об обысках в спортивном клубе Порошенко.

«Это типа — а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя — такой и удар. Жалкое зрелище», — посетовал Бирюков.



Пятница, 20 декабря 2019 г. 433

Источник: Портал Информер

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