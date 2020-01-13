Украинские спецслужбы планировали убить Владимира Путина

13 января 2020     19
Украинские спецслужбы планировали убить Владимира Путина

Украинские спецслужбы готовили теракт на Крымском мосту накануне приезда президента России Владимира Путина в конце 2019 года. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«(Была) попытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире. И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент, который может с них спросить, что они делают?», – заявил Затулин.

Он также сообщил, что в 2019 году за подготовку террористических актов в Крыму было осуждено 79 человек.

 

«Вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией»?!», — заявил возмущенный Затулин.

 



Понедельник, 13 января 2020 г. 171

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Олег Николаев обещает вернуться на должность директора Корпорации развития Севастополя
Олег Николаев обещает вернуться на должность директора Корпорации развития Севастополя

Верховный суд РФ удовлетворил заявление севастопольско-питерского бизнесмена Олега Николаева по делу о незаконном увольнении с должности гендиректора Корпорации развития Севастополя. Суд отменил …


Что происходит с севастопольской лестницей? (ФОТО)
Что происходит с севастопольской лестницей? (ФОТО)

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились жители Севастополя с просьбой обратить внимание на бедственное состояние лестницы в районе памятника Героям Севастополя (Нахимовский …


С 1 января водители смогут предъявлять полисы ОСАГО на электронных устройствах
С 1 января водители смогут предъявлять полисы ОСАГО на электронных устройствах

С начала 2020 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения и законы, которые водители уже обязаны соблюдать. В …


Вести Севастополь 13.01.2020
Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – “Херсонес Таврический” повлиял на транспортные потоки. Дороги рядом с музеем станут односторонними. Когда введут новую схему …


Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран намерен подать в международные суды иски против президента США Дональда Трампа за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты