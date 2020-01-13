Украинские спецслужбы планировали убить Владимира Путина

Украинские спецслужбы готовили теракт на Крымском мосту накануне приезда президента России Владимира Путина в конце 2019 года. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«(Была) попытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире. И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент, который может с них спросить, что они делают?», – заявил Затулин.

Он также сообщил, что в 2019 году за подготовку террористических актов в Крыму было осуждено 79 человек.

«Вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией»?!», — заявил возмущенный Затулин.







Понедельник, 13 января 2020 г. 171

Источник: Портал Информер