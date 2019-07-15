Украинские телеведущие стали врагами Украины после телемоста с Россией

Украинские телеведущие Елена Кирик и Василий Голованов попали в список «врагов страны», который публикует сайт «Миротворец».

Журналистов обвиняют угрозе территориальной целостности Украины после организации телемоста между Россией и Украиной.

«Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов и телеведущая Елена Кирик вместе с антиукраинским пропагандистским каналом «Россия 1» организовали телемост между страной-агрессором и Украиной», — говорится на сайте «Миротворца».

Авторы сайта также заявили, что телемост между Россией и Украиной является антиукраинской и пропагандисткой программой.

Такую оценку телемосту дали в Службе безопасности Украины и в Совете по национальной безопасности и обороны.