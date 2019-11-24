Украинский моряк пожаловался, что россияне украли его белье с возвращенного Киеву бронекатера «Бердянск»

Украинский моряк Андрей Эйдер отметил, что сделал из этой ситуации определенные выводы.

«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении трусы? Вот этого никогда не пойму», — цитирует его издание Fakty.ua в воскресенье, 24 ноября.

21 ноября адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков в российском суде, рассказал, что часть вещей с кораблей были использованы в качестве вещественных доказательств.

«Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты», — сказал Полозов журналистам в четверг, 21 ноября.

Он отметил, что многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле.



В тот же день в ФСБ России опубликовали видеозапись в ответ на заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который пожаловался на плохое состояние возвращенных украинских кораблей, в том числе на пропажу унитазов, плафонов и розеток.

На записи, предоставленной ФСБ, видно, что корабли находятся в нормальном состоянии и с исправной сантехнико

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — отметили в ведомстве18 ноября состоялась передача Россией Украине трех кораблей.

Прибывшие корабли осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, позднее заявив, что на судах якобы отсутствует часть оборудования и вооружения.

Речь идет о бронекатерах «Никополь» и «Бердянск» и буксире «Яны Капу», в украинский порт они прибыли в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-разведывательного корабля «Сапфир».







Воскресенье, 24 ноября 2019 г. 374

Источник: Портал Информер