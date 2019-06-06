Украинский политик рассказал, как Киев врал Москве

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, как Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние соглашения. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Червоненко, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что “власти Украины кидали и обманывали договоренности с Россией”.

Он также прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе, после которой были задержаны 24 моряка.

По его словам, приказ о вторжении в территориальные воды России является преступлением. Кроме того, власти Украины ничего не делают для того, чтобы вернуть членов экипажей задержанных кораблей на Родину, а также начать диалог с Россией.

Червоненко считает, что Украине необходимо начать переговоры с Россией также с целью урегулирования ситуации в Донбассе, а не “заходить в тупик”.

Он подчеркнул, что “цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе”.