Украинский политик рассказал, как Киев врал Москве

6 июня 2019     22
Украинский политик рассказал, как Киев врал Москве

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, как Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние соглашения. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Червоненко, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что “власти Украины кидали и обманывали договоренности с Россией”.

Он также прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе, после которой были задержаны 24 моряка.

По его словам, приказ о вторжении в территориальные воды России является преступлением. Кроме того, власти Украины ничего не делают для того, чтобы вернуть членов экипажей задержанных кораблей на Родину, а также начать диалог с Россией.

Червоненко считает, что Украине необходимо начать переговоры с Россией также с целью урегулирования ситуации в Донбассе, а не “заходить в тупик”.

Он подчеркнул, что “цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе”.

Источник: Портал Информер

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