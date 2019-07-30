Украинский политолог сравнил Москву и Киев (ВИДЕО)

30 июля 2019     27
Украинский политолог сравнил Москву и Киев (ВИДЕО)

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире украинского ТВ рассказал о его поездке в столицу России.

По его словам, он долго не был в Москве по «внутренним соображениям». Но когда после долгого перерыва приехал, испытал стыд, так как «имперская столица» более «чистая, приятная и ухоженная», чем Киев, а также больше подходит под определение «европейской столицы».

«Чистейший мегаполис с приятной атмосферой на фоне которого Киев — очень грязный город, который уступает Москве по многим параметрам», — говорит Ермолаев и дополняет, что в столице Украины плохая логистика, реализованы неприемлемые архитектурные решения и существуют проблемы со строительством.

Политолог считает, что власти Украины «не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны» и отвлекают внимание общественности надуманными проблемами.


Вторник, 30 июля 2019 г. 1004

Источник: Портал Информер

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