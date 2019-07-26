Украинским пограничникам не дает спокойно жить зеленый луч

26 июля 2019     32
Украинским пограничникам не дает спокойно жить зеленый луч

Украинские пограничники пожаловались в СБУ и военную прокуратуру на то, что их катера якобы освещают зеленым лучом со стороны, где находятся российские катера. Сообщение об этом появилось на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

«С направления, где распознан один из кораблей береговой охраны ФСБ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит осветление тактической группы катеров Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут», – говорится в сообщении.

Украинские пограничники при этом признали, что никакого вреда российские зеленые лучи не приносят.

«Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Принимая во внимание, что подобные явления, которые имели место на суше, неоднократно приводили к травмам военнослужащих, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала. По данному факту сообщено в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ», – подчеркнули в погранслужбе Украины.

В ведомстве добавили, что освещение группы украинских катеров происходит уже несколько дней. Зеленый луч появляется после 21.00.

Украинские пограничники уверены, что эти действия являются провокацией.

В сообщении не уточняется, какие именно меры были приняты для защиты украинских военнослужащих от воздействия зеленых лучей.


Пятница, 26 июля 2019 г. 11

Источник: Портал Информер

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