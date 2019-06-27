Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации украинского флага

27 июня 2019     23
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации украинского флага

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны и символики УПА. Об этом сообщает РИА Новости. 

Инцидент произошел на острове Каламос. Психолог из Киева Наталья Подоляк приехала в отель с группой детей. В своем номере, украинцы решили развесить на балконах националистическую символику. 

Как отмечают украинские СМИ, помимо государственных флагов, они разместили красно-черные полотна “Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии” (ОУН-УПА). 

В ответ на действия украинских туристов другие постояльцы отеля пожаловались руководству гостиницы на то, что флаги “оскорбляют их достоинство”. После этого сотрудники без ведома туристов сняли все вывешенные полотна, заявив, что это частный отель, где установлены свои правила.

“Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!”, — заявила Подоляк. Однако, на этом все не закончилось. Через несколько часов, украинцам сообщили, что руководством отеля принято решение об их выселении.

“В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора по имени Спартак. Были вновь обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих”, — рассказала Подоляк.

Как объяснил представитель туроператора, другие отдыхающие были “недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом”.–>

“Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели”, — пожаловалась Подоляк. 

Источник: Портал Информер

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