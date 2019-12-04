Украинскую шпионку, задержанную в Севастополе, рано считать виновной

29 ноября в Центре общественных связей ФСБ России сообщил, что в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, «которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (“Государственная измена”, предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Документы по данному делу были сразу же засекречены. Суд, который определил меру предварительного наказания для женщины, – арест на два месяца, также проходил в закрытом режиме.

Столь странная закрытость и нежелание давать какие-либо комментарии по данному делу, вызвали буквально лавину комментариев за Перекопом о чуть ли массовом преследовании жителей Севастополя за любые контакты с гражданами Украины.

Так, например, в ГУР МО Украины заявили, что данная служба, «никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация».

С целью прояснить данную ситуацию, редакция «ИНФОРМЕРа» обратилась за комментариями к эксперту в области безопасности, военно-политическому аналитику Яну Гагину.

«Решение о закрытом производстве в суде обусловлено, прежде всего, наличием в материалах элементов, составляющих государственную тайну. Любое разглашение этих сведений может нанести вред следствию и повлиять на его ход. Кроме того, поставить под угрозу как оперативную работу сотрудников ФСБ, так и государственную безопасность России.

Кроме того, есть репутационные моменты, связанные с презумпцией невиновности (например, вина основного фигуранта дела не будет доказана). Как человек потом жить будет? Его дети? Родственники?

Всегда есть вероятность ошибки. Пока суд не признаёт гражданина виновным, называть его таковым преждевременно, безответственность и преступно.



Строить догадки (не подтвержденные пресс-службой ведомства, ведущего дело) на этот счёт также преступно и в отношении органа, и в отношении гражданина.



Точку в истории может поставить только суд. Решение о раскрытии материалов следствия остается за ФСБ.

Я могу вам только посоветовать обратить в суд для того, чтобы проверить достоверность информации о закрытом судопроизводстве. Там вам обязаны будут либо подтвердить, либо опровергнуть этот факт», – сказал Ян Гагин.

Мы позвонили в суд, но на момент выхода материала дозвониться до высшей инстанцсии так и не удалось.

Источник: Портал Информер