Украинцы мечтают о сильной руке

4 января 2020     26
Украинцы мечтают о сильной руке

Украинцы все больше склоняются к тому, что страну из кризиса выведет сильная рука, а не разговоры о демократии.

На эту тенденцию обращает внимание влиятельное украинское издание «Зеркало недели».
Ключевой вызов для демократии — высокий запрос на авторитаризм в украинском обществе. Большинство украинцев (60,5% — «Мониторинг социальных изменений» Института социологии НАНУ) убеждены, что для нормального развития страны нужна «сильная рука», а не разговоры о демократии.Другой маркер: отношение к Сталину за пять лет после Майдана смягчилось на 12 пунктов. Социологическая группа «Рейтинг» отметила, что «в 2014-м Сталина отрицательно воспринимали значительно больше украинцев – 70%. Теперь – 58%».

Также в статье говорится, что украинское общество «беременно авторитаризмом».



Суббота, 4 января 2020 г. 2381

Источник: Портал Информер

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