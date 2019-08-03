Украинцы принимают венгерское гражданство

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что до 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют венгерские паспорта.

При этом он отказался называть точные цифры, т.к. это “раскроет средства и методы”, которыми военная прокуратура собирает доказательную базу.

“Относительно венгров в Закарпатье – эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это – более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, вот более 120 тысяч, а по обработанным нами данным – до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта”, – сказал Матиос.

Он отметил, что военная прокуратура собирает информацию о наличии двойного гражданства, в частности, для идентификации украинцев, которые имеют доступ к государственной тайне и/или занимают официальные посты.

По словам Матиоса, если такое лицо совершит какое-либо преступление, проведение дальнейших процессуальных действий будет совершаться с учетом этих данных.

Он также сообщил о том, что паспорта РФ уже получили более 13 тыс человек. Эта цифра на фоне венгерских документов выглядит детской слезой.

“У нас есть полная картина, нами сейчас – в процессе следствия – устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей – это большие цифры.

…На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения”, – сказал Матиос.





Суббота, 3 августа 2019 г. 57

Источник: Портал Информер