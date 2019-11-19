Украинцы сравнили Порошенко и Зеленского

19 ноября 2019     22
Украинцы сравнили Порошенко и Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский выполняет свои обязанности хуже своего предшественника на посту президента Петра Порошенко. Об этом сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne, видеозапись которого есть на YouTube.

На её взгляд, при Порошенко у оппозиционных телеканалов не забирали лицензии на вещание, в отличие от периода правления Зеленского. Лукаш заявила, что при премьер-министре Владимире Гройсмане было принято постановление о росте тарифов до максимального уровня, которое отменили при этой власти.

«При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч», — подчеркнула политик.

Лукаш также добавила, что созданный Зеленским Кабинет министров Украины на 90 % состоит из «тех же самых лиц» — представителей правительства Арсения Яценюка и Гройсмана. «Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда», — сказала экс-министр.

При этом она считает, что действия нынешних членов правительства такие же, как и при старой власти. Лукаш полагает, что никуда так и не ушел дискурс войны. «Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается», — подытожила Лукаш.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 192

Источник: Портал Информер

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