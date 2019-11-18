Улица Советская в Севастополе будет готова в декабре

18 ноября 2019     16
Улица Советская в Севастополе будет готова в декабре

Ремонтные работы на ул. Советская завершатся к 10 декабря. Об этом сообщил на аппаратном совещании и.о. директора департамента транспорта Евгений Исаков.

«В воскресенье на улице Советская были завершены работы по асфальтированию. На протяжении всей улицы уложен нижний слой асфальтобетона, тротуары выполнены на 95%. В целом завершение работ на объекте предполагается в первой декаде декабря», – сказал Евгений Исаков.

Вице-губернатор Денис Солодовников подчеркнул, что к тому времени должны быть также завершены и работы по освещению улицы и благоустройству в части грунтов.

Отчитаться о завершении всех ремонтных работ на улице Советская вице-губернатор поручил 10 декабря.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ранее обращал внимание на спиленные деревья и состояние фонарей на ул. Советская, на отсутствие асфальта на ул. Сенявина и другое. Также поручил и.о. директора департамента транспорта Евгению Исакову в ближайшее время привести данные улицы в порядок.

«Фонари на улице Советская как валялись, так и валяются. Спиленные деревья, которые я просил убрать, до сих пор на месте. Хочу сказать, если за эту неделю на улице не будет наведен порядок, по вам будут сделаны определенные выводы. Я уже устал повторять, что на этом объекте необходимо показывать другую динамику. К недобросовестным подрядчикам необходимо на ранних этапах применять технологию расторжения контракта и внесения в черный список, чтобы в Севастополе мы их больше не наблюдали», – говорил Михаил Развожаев.

 



Понедельник, 18 ноября 2019 г. 470

Источник: Портал Информер

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