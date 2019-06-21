Улицу в Севастополе отремонтируют к сентябрю

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация с прошлой недели приступила к капитальному ремонту дороги ул. Капитанская, вдоль площади 300-летия Черноморского Флота Российской Федерации протяженностью около 300 метров.



«Работы на ул. Капитанская ведутся в соответствии с графиком. Отмечу, что темп может быть ускорен. Строительный контроль ГБУ «Севастопольский Автодор» постоянно находится на объекте, ежедневно ведется журнал, в котором оценивается каждое выполненное действие.

Например, после укладки основания из щебня, невозможно приступить к устройству нижнего слоя асфальта, если плотность щебня недостаточна. Поэтому и отслеживается каждый этап. После сдачи объекта в эксплуатацию проверка качества выполненных работ и соответствия их требованиям нормативных документов проверяется Федеральным дорожным агентством», – рассказал директор департамента Игорь Титов.

Кроме укладки дорожной одежды площадью 1200 кв. м., на улице Капитанская запланировано восстановление тротуаров из брусчатки, ограждений и полное освещение улицы. В соответствии с контрактом работы должны быть завершены до сентября.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов напомнил, что на сегодняшний день ремонтируется 15 дорог, расположенных во всех районах города. На 2019 год запланирован ремонт более 9 объектов капитального ремонта и ремонта общей протяженностью 77 км. Планы по ремонту дорожного покрытия сформированы на три года вперед.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением дорожных работ Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры введено полное ограничение движения транспортных средств с 3 июня с 00:00 по 31 августа по пл. 300-летия ЧФ РФ (вдоль) – ул. Капитанская на участке от пер. Крепостной до ул. Айвазовского.

Жителям и гостям города рекомендуется пользоваться альтернативным маршрутом: пер. Крепостной – ул. Сенявина – ул. Айвазовского.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя приносит свои извинения за возможные неудобства при производстве работ.