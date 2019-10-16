«Улицы мира» в Севастополе

16 октября 2019     7
«Улицы мира» в Севастополе

Улицы! Много стран. Мы все дети одной планеты, а это значит мы ходим одними улицами и встречаем друг друга на своем пути.

Если ты идешь по улице своей жизни с радостью, то на встречу к тебе обязательно идет вера, надежда и любовь! На улице рождаются звезды, на улицах танцуют танго, на улице всеми красками бурлит карнавал, на улице ты можешь встретить любимого человека и он станет твоей судьбой. 

Много стран, много языков, ритм барабанного шоу, красивейшие танцовщицы и балерины, опера, джаз и саксофон, все это в новом шоу «Улицы мира» режиссера заслуженной артистки России Ольги Панкратовой в сопровождении невероятно красивого песочного шоу художника Тори Воробьевой!

Режиссер-постановщик заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

Артисты: вокал – заслуженная артистка России Ольга Панкратова, а также Мария Мандзий Барабанное шоу – Константин Неделев муз.театр – «Проект 8692» Ансамбль барабанщиц ДКР Саксофон – Роланди Ниавадзе Народный ансамбль эстрадного танца – «Мистериум» (рук. Татьяна Капустинская). Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» (рук. Дмитрий Чусов). Художник – Тори Воробьева.

23 ноября начало в 18.30. 



Среда, 16 октября 2019 г. 123

Источник: Портал Информер

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