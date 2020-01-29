Умерла самая старая женщина мира

29 января 2020     16
Умерла самая старая женщина мира

В Таджикистане скончалась долгожительница Фатима Мирзокулова. Ей было 127 лет. 

 

Согласно государственному паспорту, она родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. 

Большую часть жизни Фатима трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила свою работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии. У нее было детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана.

В 2018 году Фатима Мирзокулова рассказала изданию The Open Asia, что ее первый муж, отец ее старшего сына и двух дочерей, погиб во время Великой Отечественной войны.

В 1951 году она снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму мужу — 72 года. У них родились еще пятеро детей, причем их младший сын появился на свет, когда Фатиме было 66 лет.

«Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала. Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие. Но она участвовала в жизни страны. Например, строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах», — сказала ее дочь. 



Среда, 29 января 2020 г. 373

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе состоялась встреча «Прогулка с Чеховым по Крыму»
В Севастополе состоялась встреча «Прогулка с Чеховым по Крыму»

Во Дворце культуры рыбаков состоялся цикл мероприятий к юбилею известного писателя А.П. Чехова. 29 января в библиотеке Дворца прошла встреча …


В Москве наградили победителей международного конкурса детского творчества
В Москве наградили победителей международного конкурса детского творчества

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе сегодня наградили победителей двух конкурсов «За нравственный подвиг учителя» и «Красота Божьего …


Вести Севастополь 29.01.2020
Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Работы на Таврической лестнице начались без проекта. К наблюдению за реконструкцией подключат сотрудников музея «Херсонес Таврический». …


Главу «Почты России» сменили
Главу «Почты России» сменили

Бывший вице-премьер Максим Акимов назначен главой «Почты России». Об этом пишет The Bell в своем Telegram-канале со ссылкой на источники. …


Повышение тарифов МТС в Крыму отменяется
Повышение тарифов МТС в Крыму отменяется

Оператор мобильной связи МТС отказался от озвученных ранее условий обслуживания своих абонентов в Крыму, которые планировалось ввести с 30 января …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты