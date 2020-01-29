Умерла самая старая женщина мира

В Таджикистане скончалась долгожительница Фатима Мирзокулова. Ей было 127 лет.

Согласно государственному паспорту, она родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана.

Большую часть жизни Фатима трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила свою работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии. У нее было 8 детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана.

В 2018 году Фатима Мирзокулова рассказала изданию The Open Asia, что ее первый муж, отец ее старшего сына и двух дочерей, погиб во время Великой Отечественной войны.

В 1951 году она снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму мужу — 72 года. У них родились еще пятеро детей, причем их младший сын появился на свет, когда Фатиме было 66 лет.

«Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала. Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие. Но она участвовала в жизни страны. Например, строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах», — сказала ее дочь.







Среда, 29 января 2020 г. 373

Источник: Портал Информер