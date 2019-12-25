Умер генерал армии Махмут Гареев

25 декабря 2019     20
Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полпредства Татарстана в России.

В Минобороне уже выразили соболезнования родным и близким генерала, назвав его легендой. Отмечается, что при участии Гареева «укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии». О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.Махмут Гареев ушел добровольцем в РККА, в 18 лет уже командовал батальоном. Он прослужил в советской армии более 50 лет, участвовал в Великой Отечественной войне, сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.

Несколько раз он был ранен и контужен. Также Гареев участвовал в Советско-Японской и Афганской войнах.Махмут Гареев более 20 лет возглавлял Академию военных наук. Он написал два десятка книг, сотни научных работ и статей на тему оборонной мощи страны, стал доктором военных и исторических наук. Также он активно защищал историческую правду о Великой Отечественной войне.



Среда, 25 декабря 2019 г. 201

Источник: Портал Информер

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