Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

О смерти советского космонавта Алексея Леонова сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Он был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в 1965 году.

В 1975 году он совершил второй полет в космос, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлон».

В последние годы Леонов тяжело болел.







Пятница, 11 октября 2019 г. 493

Источник: Портал Информер