Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

О смерти советского космонавта Алексея Леонова сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
Он был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в 1965 году.
В 1975 году он совершил второй полет в космос, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлон».
В последние годы Леонов тяжело болел.
Пятница, 11 октября 2019 г. 493
Источник: Портал Информер