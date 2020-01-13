Умер создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

На 81-м году жизни скончался советский режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

«Два дня назад в Детройте скончался постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — сообщил на своей странице в соцсети коллега Бромберга, режиссёр и сценарист Михаил Идов.

Справка:

Константин Бромберг родился в Харькове в октябре 1939 года. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером телевидения, позже стал художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».

В 1990-х гг. (до отъезда в США) Бромберг был руководителем студии детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм».

За фильм «Приключения Электроника» (1979) режиссёр получил Госпремию СССР, он также имел звание заслуженного деятеля искусств РФ.







Понедельник, 13 января 2020 г. 314

Источник: Портал Информер