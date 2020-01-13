Умер создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

13 января 2020     15
Умер создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

На 81-м году жизни скончался советский режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

 

«Два дня назад в Детройте скончался  постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — сообщил на своей странице в соцсети коллега Бромберга, режиссёр и сценарист Михаил Идов.

Справка:

 

Константин Бромберг родился в Харькове в октябре 1939 года. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером телевидения, позже стал художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».

 

В 1990-х гг. (до отъезда в США) Бромберг был руководителем студии детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм».

 

За фильм «Приключения Электроника» (1979) режиссёр получил Госпремию СССР, он также имел звание заслуженного деятеля искусств РФ.



Понедельник, 13 января 2020 г. 314

Источник: Портал Информер

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Умер создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»
Умер создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

На 81-м году жизни скончался советский режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. …



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