Унижение и трэш: во что превращается сдача ЕГЭ в России

Процедура подготовки к ЕГЭ превратилась в доходный бизнес для чиновников от образования.

Об этом пишет в своем посте ЖЖ блогер Анастасия Николаева:

«Сегодня разговаривала с учительницей, которая дежурит на ЕГЭ. Она вся трясётся от негодования, когда рассказывает о том, как с ними, дежурными учителями, разговаривает надсматривающее начальство. Всем, и учителям, и школьникам, отведена роль потенциальных преступников, всех запугивают как могут. Жара под 30 в Москве, а окна в классе раскрывать нельзя! Если экзаменационный листик сдует на пол, то все — это будет сразу списывание. Итог — дети сдают эти важные экзамены в полуобморочном состоянии, мокрые, как мыши.–>

Мама ещё одной старшеклассницы рассказала мне в комментарии к тексту, как ее девочка пришла с экзамена в полном шоке: ее одноклассник — талантливый математик — раньше всех написал профильную математику и с облегчением отодвинул от себя заполненный бланк. К нему тут же подлетела дежурная учительница и заявила, что он таким образом он хотел дать свой бланк на проверку тому, кто сидел впереди.–>

Несмотря на все протесты, мальчик удалён был с экзамена. Теперь он не имеет права сдавать ЕГЭ в этом году. Никакого института, никакой математики.

“Мел” рассказывает о том, как на экзамене шпаргалки у старшеклассниц искали…. под юбками. А вот позвать на помощь родителей девочки смогли только после экзамена: телефоны-то у них отняли!–>

Кстати, Министерство образования Забайкальского края заявило, что никто девочек не досматривал, это как раз мальчиков попросили снять брючные ремни и оставить их за пределами экзаменационной аудитории. Подождём уточнений от участников, так сказать.–>

Сегодня ещё говорила со свеженьким выпускником, спросила, так ли страшна процедура ЕГЭ, как про неё говорили.–>

Ответ юноши:–>

«Я всегда думал, что все не может так быть плохо, как рассказывают. Оказалось, все ещё хуже. Я сдавал химию в одной из школ города Химки. Там сняли двери с туалетных кабинок. Мы все писали, если чего не хуже, на глазах взрослых людей. Мрак».

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Вот так-то. А мы думали, что рассказ о том, как в Пензенской области во время ЕГЭ по математике дверцы в туалетах одной из школ оказались сняты, а организаторы сопровождали выпускников прямо в это помещение и следили, чтобы они не могли воспользоваться шпаргалками, — просто печальное недоразумение. Ан нет. Это становится традицией.»–>

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А вот ещё стон одной мамы, Инны Ветренко, найденный на просторах ФБ. Мама эта, кстати, бывшая завкафедрой политологии ОмГУ:–>

«Вчера моя младшая дочь написала последний предмет ЕГЭ. Мы несказанно счастливы, что весь этот двухгодичный ужас закончился.–>

Старшая сдавала ЕГЭ в 2012 году, это тоже было испытание, но за 7 лет стало все ещё хуже.–>

У меня такое ощущение, что все общественные институты пытаются на этом процессе получить свою выгоду и никто не думает о детях, их психологическом состоянии и тем более об их знаниях.–>

Школа. Обе дочери учились в одной из самых престижных школ города Омска. Начиная с 10 класса все педагоги и администрация работали только на натаскивание детей на решение измерительных материалов ЕГЭ по своим предметам. Вечные пробники, которые почему-то платные, объясняли тем, что их же нужно проверять кому-то, постоянный прессинг – вы не должны подвести нашу школу, у нас всегда самые лучшие результаты по городу. Дополнительные платные занятия, именуемые модули, которые посещать нужно обязательно, невзирая на то, нужно ли это ребенку или нет.–>

При этом многие педагоги в школе великолепные, они могли бы дать детям в 1000 раз больше, чем решение этих тестов ЕГЭ и по мере возможности старались, но сама система загнала их в глупые жёсткие рамки.–>

Репетиторы. Сложилась целый институт репетиторства в стране со своими законами, расценками. Моя семья смогла себе позволить 4-5 полуторачасовых занятий в неделю стоимостью от 1000 до 1500 рублей каждое и так два года!!!





Процедура. Это отдельная и очень печальная песня. Школы, где проходили ЕГЭ превратились в тюрьмы с усиленным режимом содержания. Детей обыскивали металлоискателя, проводили через рамки, забирали все!!! Недоверие к ним и подозрения изначально витали в воздухе, как в такой обстановке сконцентрироваться?–>

У одноклассницы моей дочери, которая болела забрали платочки-салфетки для носа. Она просила хотя бы одну, но ей сказали нельзя. Девочка 3 часа 50 минут вытиралась маленькой салфеткой для очков.)))–>

Это какое-то унижение, опять же порожденные системой и процедурой экзамена.–>

Нам говорят, что ЕГЭ постоянно пытаются усовершенствовать и улучшить. В чем, можно узнать? За что это нашим детям?»–>

Последние вопросы, как я понимаю, риторические. Ответа на них не будет…».–>

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