Уникальный благотворительный тренинг конкурса красоты «Королева Севастополя»

12 октября в 12:00 на театральной улице в Артбухте состоится пресс-конференция, посвящённая началу реализации проекта – благотворительный конкурс красоты «Королева Севастополя».

Севастопольская региональная общественная организация «Молодежное движение Миротворец» в рамках программы по содействию самореализации и творческому развитию молодежи проводит благотворительный тренинг-проект – Севастопольский региональный конкурс красоты «Королева Севастополя».

Уникальность данного проекта и отличие от других конкурсов красоты в том, что его участницам будет предоставлена максимальная возможность для саморазвития.

Девушки будут участвовать в благотворительной акции по сбору средств в помощь детям, больным сахарным диабетом, участвовать в мастер-классах, организации флешмобов и демонстрировать, что красота бывает и внутренняя, и внешняя.

На пресс-конференции состоится презентация девушек, партнеров, а также выступление творческих коллективов.







Среда, 9 октября 2019 г. 148

Источник: Портал Информер