Уникальный лифт работает на благо севастопольцев

Лифт служит не только функциональным оборудованием многоэтажных домов, как средство передвижения, но еще и является их стильным дополнением.

Так, например, панорамные лифты призваны стать украшением престижных отелей, торговых центров, посольств, больниц, банков, культурных и туристических центров и т. п.

Современный лифт – это самостоятельный дизайнерский объект, представляющий культурную ценность и вызывающий интерес множества людей. Воплотить в жизнь подобные проекты помогают конструктурско-технологические решения, над которыми работают производители лифтового оборудования.

Лифтовой транспорт является не только самым востребованным в мире, но и представляет собой благодатную почву для внедрения инновационных конструкторско-технологических разработок. Повышенное внимание специалистов, занятых в сфере лифтостроения, к нестандартным инженерным и дизайнерским решениям позволяет постоянно привносить новые полезные качества в производство лифтовой техники и тем самым неуклонно расширять область ее применения.

Один из таких современных лифтов, установлен жилом многоквартирном доме, расположенном на проспекте Античный, 26 корпус 3.

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Елена Владимировна, менеджер отдела развития «VIP CLASS», любезно согласилась ответить на вопросы корреспондента «ИНФОРМЕРа» и рассказала о лифте, который производится Карачаровским механическим заводом.

По ее словам, проектировщики специально сделали так, что двухдверный лифт, находится на цокольном этаже дома. Это ноу-хау позволяет пенсионерам, маломобильным группам населения, мамам с колясками, не тратить лишние усилия, чтобы выйти из дома, даже если они живут на первом этаже.

Кроме того, в доме сделана пандусная система без ступеней, что также позволяет жильцам дома спокойно входить и выходить из дома.

Источник: Портал Информер