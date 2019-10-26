Уникальный лифт работает на благо севастопольцев

26 октября 2019     18
Уникальный лифт работает на благо севастопольцев

Лифт служит не только функциональным оборудованием многоэтажных домов, как средство передвижения, но еще и является их стильным дополнением.

Так, например, панорамные лифты призваны стать украшением престижных отелей, торговых центров, посольств, больниц, банков, культурных и туристических центров и т. п.

Современный лифт – это самостоятельный дизайнерский объект, представляющий культурную ценность и вызывающий интерес множества людей. Воплотить в жизнь подобные проекты помогают конструктурско-технологические решения, над которыми работают производители лифтового оборудования.

Лифтовой транспорт является не только самым востребованным в мире, но и представляет собой благодатную почву для внедрения инновационных конструкторско-технологических разработок. Повышенное внимание специалистов, занятых в сфере лифтостроения, к нестандартным инженерным и дизайнерским решениям позволяет постоянно привносить новые полезные качества в производство лифтовой техники и тем самым неуклонно расширять область ее применения.

Один из таких современных лифтов, установлен жилом многоквартирном доме, расположенном на проспекте Античный, 26 корпус 3.

Елена Владимировна, менеджер отдела развития «VIP CLASS», любезно согласилась ответить на вопросы корреспондента «ИНФОРМЕРа» и рассказала о лифте, который производится Карачаровским механическим заводом.

По ее словам, проектировщики специально сделали так, что двухдверный лифт, находится на цокольном этаже дома. Это ноу-хау позволяет пенсионерам, маломобильным группам населения, мамам с колясками, не тратить лишние усилия, чтобы выйти из дома, даже если они живут на первом этаже.

Кроме того, в доме сделана пандусная система без ступеней, что также позволяет жильцам дома спокойно входить и выходить из дома.

Источник: Портал Информер

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