Упоротый украинский националист уволен со своей должности

Скандально известный украинский «историк» Владимир Вятрович, который с марта 2014 года возглавлял русофобский Институт национальной памяти, уволен с этой должности.

Первым о принятом кадровом решении сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Информацию о своём увольнении подтвердил сам Вятрович.

«Я завершил свою каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были насыщенные пять с половиной лет. Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей.

Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

— Украина свободна от тоталитарной символики;

— архивы КГБ открыты;

— справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;

— реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

— проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должна продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории — это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее.

Я получил заверения от премьер-министра Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», — заявил Вятрович.





Среда, 18 сентября 2019 г. 2542

Источник: Портал Информер