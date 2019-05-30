Употребляйте своё, севастопольское! По винной дороге с профессионалами

28 мая текущего года ради поддержки российских производителей алкоголя премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для государственных и муниципальных учреждений.

Под запрет, который вступит в силу 1 июля, попадают виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина импортного производства. Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, которые продаются в магазинах или доступны в предприятиях общественного питания. Решение обуславливается тем, чтобы россияне употребляли своё, домашнее вино.

В Крыму также заботятся об отечественных виноделах и виноградарях, поэтому ещё в 2017 году власти региона заговорили о создании “винной дороги”.

Тогда министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что создание тура, соединяющего Крым и Севастополь, привлечет на полуостров ценителей качественного вина и станет одним из популярных туристических маршрутов, а также откроет ряд возможностей.

В мае 2018 на Петербургском международном экономическом форуме был презентован инвестиционный проект “Винная дорога”, представляющий собой туристический маршрут, на котором будет создано огромное количество объектов, в том числе винодельческих хозяйств, дегустационных залов, гостиниц, магазинов, выставочных площадок, пеших и конных троп.

Корпорация развития Севастополя также упоминала, что маршрут “винной дороги”, протяжённостью около 70 км, находится на стыке действующей дороги через Бахчисарай (в Севастополь) и трассы “Таврида”.

Предполагается строительство двух винных торговых центров на пересечении Ялтинского шоссе и дороги на Терновку, в районе села Верхнесадовое возле трассы “Таврида”, а также около шести винных деревень и двух больших винных молла.

В декабре 2018 года Стратегическим советом при губернаторе Севастополя был утвержден паспорт и дорожная карта реализации приоритетного проекта “Терруар Севастополь”, в рамках которого планируется увеличить площадь виноградников до 10 тысяч гектаров и создать не менее 20 независимых винодельческих предприятий.

Данный проект нацелен на развитие и комплексный маркетинг винной провинции на землях Большого Севастополя, в том числе путем создания винодельческого бренда “Terroir Sebastopol”.

В марте текущего года департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в рамках реализации масштабных проектов, направленных на улучшение в регионе инвестиционного климата, а также повышение инвестиционной привлекательности, сформировал 17 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью около 700 га.

Глава государственной структуры Рустэм Зайнуллин отметил, что проводится аукцион на право заключения договора купли-продажи данных земельных участков с будущими инвесторами для создания уникального туристического маршрута “Винная дорога”.

24 мая департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в рамках реализации масштабного проекта “Терруар Севастополь” снизил на 15% начальную минимальную цену 11-ти земельных участков, выставленных на аукцион для последующего заключения договора купли-продажи с победителями.

Сегодня на территории Севастополя этот проект успешно развивается. С целью повышения инвестиционной привлекательности местная “Ассоциация виноградарей и виноделов” (31 зарегистрированных членов) запустила свой интернет-портал .

Участники проекта “Терруар Севастополя” предлагают заказать тур на винодельни (Шампанерия, парк ТерруАРТ и виноградники агрофирмы “Золотая балка”, винные погреба “Усадьбы Перовских”, подземные штольни Инкерманского завода марочных вин в Инкермане, биодинамическая винодельня “Усадьба Мангуп”, винодельческое хозяйство “Uppa Winery”, винодельческое хозяйство Олега Репина, винный клуб “Бельбек”, винодельческое хозяйство Рема Акчурина, виноградники АО “Артвин”, а также виноградарские хозяйства “Yayla” и “Alma Valley”), чтобы лучше познакомиться с данной отраслью.

Стоит признать, что сообщество севастопольских виноделов достигло высоких результатов, сформировало дополнительные стандарты качества продукции, которая может маркироваться узнаваемым наименованием “Севастополь”. Конечно, всё это благодаря поддержке правительства и лично губернатора Дмитрия Овсянникова.

“Сегодня “Терруар Севастополя” стал очень быстро развиваться, в рамках данного проекта и существует “Винная дорога”. Этим вопросом занимается департамент сельского хозяйства. Хочется сказать спасибо директору департамента сельского хозяйства Дмитрию Сергеевичу Чумакову, дело сдвинулось с мёртвой точки. В настоящее время сделана и утверждена дорожная карта, в которой чётко понятно, куда идти, что делать, какие документы подавать.

Мы собираемся строить винодельни на землях сельскохозяйственного назначения. Для этого нам необходимы дополнительные виды разрешённого использования. Эта процедура очень длительная – сперва следует подать пакет документов на рассмотрение градостроительного совета. Мы (ООО “Винодельческое хозяйство Акчурина”, – прим. редакции) первые прошли этот сложный путь. В случае положительного решения объявляются публичные слушания, после – распоряжение губернатора. Участники проекта “Терруар Севастополя” готовятся подать документы, ждут первого прохода”, – рассказал “ИНФОРМЕРу” основатель компании ООО “Винодельческое хозяйство Акчурина”, винодел в третьем поколении Рем Акчурин.

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По его словам, в Севастополе очень много однодневных туристов, которые приезжают, смотрят достопримечательности и уезжают. Реализация масштабного приоритетного проекта “Терруар Севастополя” направлена на удержание гостей в регионе, повышение привлекательности местности, вовлечение в процесс инвесторов виноградарско-винодельческой отрасли, создание рабочих мест и пополнение городского бюджета.

Более того, проект позволит осуществлять прозрачную и понятную процедуру передачи земель виноделам, усилить бренд вин “Севастополь”, создать благоприятную среду для местных предприятий. Всё это положительно скажется на развитии города федерального значения Севастополь, который выгодно выделится на фоне других субъектов России.

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