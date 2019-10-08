Управление СК РФ в Крыму возбудило уголовное дело в отношении симферопольской фирмы

8 октября 2019     13
Управление СК РФ в Крыму возбудило уголовное дело в отношении симферопольской фирмы

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении симферопольской фирмы, уклонявшейся от уплаты налогов. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, предприятие не выплатило более 30 млн рублей.

«Следственным отделом по Киевскому району предварительно установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017 года лица из числа руководства ООО «Архиград Проект» для получения необоснованной налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, при отсутствии реальных фактов поставки товаров, выполнения строительных, проектных работ, оказания услуг, не уплатили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций на сумму свыше 30 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данное нарушение законодательства было выявлено в ходе совместных мероприятий налоговых органов и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Крыму.

На данный момент принимаются меры к возмещению ущерба, который был причинен бюджетной системе государства. Продолжается расследование уголовного дела.


Вторник, 8 октября 2019 г. 178

Источник: Портал Информер

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