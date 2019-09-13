Управляющим компаниям запретят включать в тарифы ЖКХ банковскую комиссию

13 сентября 2019     8
Управляющим компаниям запретят включать в тарифы ЖКХ банковскую комиссию

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщает  «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Запрет инициировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как пояснили в ведомстве, предполагается, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на россиян, а также будет способствовать созданию условий для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг.

В настоящее время граждане формально не платят комиссии за перевод средств коммунальщикам — если у поставщика ресурсов заключен договор с банком. Но по факту эти расходы учитываются при расчете тарифов, то есть в реальности их все же берут на себя потребители.

«Известны факты, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — сообщили в ФАС.

Если у поставщика услуг нет договора с банком, граждане сами вынуждены платить комиссию за перевод платежа. Следовательно, она взимается дважды: первый раз — в составе суммы, указанной в квитанции, второй раз ее берет сам банк за перевод денег.

Более того, граждане, вносящие средства напрямую в кассу поставщика ресурсов, все равно фактически платят банковскую комиссию, поскольку компания загодя включает эти расходы в тариф.

Планируется, что запрет на включение банковских комиссий в тарифы ЖКХ начнет действовать осенью 2020 года.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 481

Источник: Портал Информер

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