Уральских детей, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в жутких условиях! (ФОТО)

13 августа 2019     8
Уральских детей, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в жутких условиях! (ФОТО)

Детей из Челябинска, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в совершенно ужасных условиях. 17 подростков посадили в тесную маршрутку и не кормили всю дорогу. Об этом сообщают уральские соцсети.

«Мне позвонила мама, которая ехала в сопровождении с группой наших детей. Она скинула фото, на которых видно, как дети спят на полу в тесной грязной маршрутке. За рулем один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, детей не кормили», — пишут родители детей в группе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в таких условиях в столицу Южного Урала из Крыма возвращались 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет.

Родители, узнавшие о ситуации, обратились в челябинское отделение ГИБДД. Уральские силовики связались с полицией Саратовской области, по которой ехала маршрутка с детьми.

Полицейские провели проверку и подтвердили, что детей действительно перевозили в нечеловеческих условиях.

В итоге маршрутку остановили, а детей разместили в одном из саратовских загородных лагерей. Домой несовершеннолетние пока так и не добрались.


Вторник, 13 августа 2019 г. 337

Источник: Портал Информер

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