Уровень доверия президента РФ 35% — «Левада -центр»

12 февраля 2020     14
Уровень доверия президента РФ 35% — «Левада -центр»

Более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину. По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса «Левада-центра».

В ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 процентных пункта – почти в 2 раза.

В то же время заметно с сентября 2019 года выросло доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%).

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%. Рейтинг доверия нового премьера Михаила Мишустина сегодня составляет 3%.



Среда, 12 февраля 2020 г. 108

Источник: Портал Информер

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