Уровень потребления алкоголя в России снижается

Россия добилась успехов в снижении уровня потребления алкоголя, но процесс идет медленно. Уровень «пьяной преступности» и смертности от алкоголя высок. А демографическая ситуация такова, что если ничего не предпринимать, то некому будет в России жить.

Девяностые преподнесли России важный урок. Стало понятно, что кампания по снижению потребления алкоголя должна быть последовательной, основанной на доказательных данных, подтвержденных исследованиями, и спланированной на десятилетия вперед. А возглавить эту борьбу должно государство: с одной стороны потому, что противостояние антиалкогольной кампании крайне велико (в том числе из-за мощного алкогольного лобби), с другой – потому что антиалкогольные кампании позволяют сохранять жизни и здоровье граждан. В итоге стратегия, которая реализуется властями РФ с начала двухтысячных, была признана ВОЗ образцовой для европейского региона.

Комплекс мер по контролю над алкогольной продукцией, которые признаны эффективными, включает повышение акцизов на алкоголь и введение минимальных розничных цен на водку. Изменение ценовой политики по оценкам экспертов больше всего влияет на доступность. Система мониторинга производства и продажи алкогольной продукции (ЕГАИС) позволяет бороться с контрафактным алкоголем, а также оценивать уровни потребления алкоголя в России. Эксперты также признают эффективными меры, связанные с ограничением доступности алкоголя по времени и месту продажи.

Между тем поиск новых методов борьбы с алкоголизацией населения продолжается. Некоторые предложения, вроде размещения устрашающих картинок на этикетке, не нашли поддержки у законодателей. Другие — например, запрет «наливаек» — находятся в процессе обсуждения. Представляя этот законопроект, депутат Госдумы Александр Хинштейн не сдерживал эмоции и призывал «положить конец пьяной вакханалии».

До конца года должна решиться судьба еще одной важной инициативы — повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года.

Дальше всех на этом поприще продвинулся Минздрав России. Весной 2019 года ведомство разработало законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя, он прошел публичные обсуждения, а в июле были проведены дополнительные публичные консультации. В частности, Минэкономразвития попросило заинтересованных лиц оценить потенциальные риски от принятия законопроекта. Свои отзывы оставили отраслевые организации, производители алкоголя и ритейлеры.

В начале сентября Минздрав сообщил о согласовании проекта большинством федеральных ведомств и выразил надежду на его рассмотрение до конца года. Абсолютную уверенность в правильности данной меры высказала глава министерства Вероника Скворцова. По ее словам, наибольший вред крепкий алкоголь наносит при его потреблении в возрасте, когда еще продолжают формироваться структуры мозга.

Казалось бы, на солидарность населения рассчитывать не приходится: предыдущий опыт показал, что многие ограничения становятся предметом ожесточенных споров в обществе. Однако опрос ВЦИОМ свидетельствует о единодушии граждан: большинство (78%) респондентов поддерживает предложение повысить возраст продажи крепкого алкоголя. Видимо от того, что последствия дружбы с «зеленым змием» у многих перед глазами: 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя, потерю работы и жилья из-за пьянства лично наблюдали 42% опрошенных.

Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Почему именно 16,5 градусов? Такова пороговая цифра крепости вина, установленная законодательством РФ.

В ведомстве подчеркивают, что с гражданско-правовой точки зрения, увеличение возраста не противоречит Конституции и Гражданскому кодексу. Кроме того, Минздрав ссылается на международный опыт: по пути увеличения возраста пошли скандинавские страны (Финляндия, Норвегия, Швеция), Казахстан, Япония, Индонезия и ряд других государств.

Статистика по США, где возраст легальной продажи алкоголя варьируется от штата к штату с 18 до 21 года, показывает, что повышение возраста снижает уровень пьянства и смертности среди молодежи, а обратная мера приводит к росту случаев пьяного вождения и ДТП.

Минздрав призывает выносить на первый план медицинскую составляющую вопроса. В первую очередь речь идет о разрушительном влиянии алкоголя на организм. Неврологи утверждают, что употребление алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы головного мозга еще формируются, приводит к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей. Как отмечает глава Минздрава России Вероника Скворцова, у человека формирование структур мозга завершается в среднем к 21 году.

Если вернуться к докладу ВОЗ, то приведенные там цифры выглядят воодушевляющее. Общее употребление алкоголя на душу населения в 2003–2016 годах снизилось на 43%: зарегистрированное — на 40%, незарегистрированное — на 48%. Как результат, смертность от всех причин в 2003–2018 годах сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. В том числе благодаря этому в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Причина успеха кроется в государственной политике, которую планомерно проводит Минздрав России, несмотря на противодействие алкогольного и табачного лобби. Как отмечает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, успех государственной политики в этой области связан прежде всего с реализацией всего комплекса мер, основанных на международных исследованиях и рекомендованных ВОЗ.

Простые на первый взгляд методы борьба с алкоголизацией и табаком — от запрета продавать спиртное ночью до «обезличивания» полок с табачной продукцией — подтолкнули россиян к формированию более здоровых привычек. Закрепить достигнутое позволит усиление межведомственного взаимодействия — без слаженной работы Росалкогольрегулирования, МВД, ФАС, Роспотребнадзора и других ведомств сделать это невозможно.

Впрочем, почивать на лаврах еще рано. Депутат Геннадий Онищенко указывает на нелегальный оборот алкоголя и присутствие на рынке псевдоалкогольных напитков. Остается высокой смертность в подростковом и молодом возрасте. Высок и уровень «пьяной преступности», По данным правоохранительных органов, которые публиковал Росстат, число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, в 2018 году составило 351,6 тыс. против 401 тыс. в 2015 году.

Утвержденный в 2018 году федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография» нацелен в том числе на сокращение потребления алкоголя, и в качестве целевого показателя там предусмотрено снижение продаж алкоголя до 6 литров (в литрах этанола) на душу населения в год. И тут все средства хороши — включая безалкогольные корпоративы и конкурсы «Трезвое село».

За усилением госрегулирования стоит важнейшая задача — увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет. Нет сомнений, что любая попытка на государственном уровне снизить доступность алкогольной продукции, предложить человеку альтернативу выпивке и замотивировать его к заботе о здоровье отрабатывается лоббистами: власти и обществу предъявляется список возможных потерь — налоговых поступлений, рабочих мест, рекламных доходов. Минздрав России напоминает, что на другой чаше весов — потерянные годы жизни из-за нетрудоспособности, заболевания, ассоциированные с алкоголем и курением, сокращение продолжительности жизни и рост преждевременной смертности россиян.

В то же время стимулирование продаж (например, сохранение продажи пива на стадионах после ЧМ-2018) и потребления алкоголя в долгосрочной перспективе отсрочит реализацию демографической программы. То же самое — со смягчением ограничений для рекламы алкоголя и с предложением разрешить продажу алкоголя на АЗС. Послабления в антиалкогольной политике, по оценкам представителей министерства и экспертов, будут выглядеть как как «два шага вперед — один шаг назад». А отступать некуда: как отмечает министр здравоохранения РФ, у нас в стране на данный момент смертность мужчин в трудоспособном возрасте в два раза превышает европейские показатели. И больше половины этих смертей связаны с алкоголем.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости