Уровень преступности в России вырос на 2%

26 ноября 2019     13
Уровень преступности в России вырос на 2%

Уровень преступности в России в период с января по октябрь вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Всего, по данным Генпрокуратуры, за январь—октябрь в России зарегистрировали более 1,7 миллиона преступлений — на 2% больше, чем годом ранее», — сказал Куренной.

По его словам, ущерб от преступлений увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом.

Общий ущерб составил более 526 млрд рублей.

Напомним, что ранее в МВД России сообщили, что большинство задержанных за совершение преступления в 2019 не имели постоянного источника дохода, а каждый третий в момент правонарушения был пьян.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 411

Источник: Портал Информер

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